Max Verstappen risponde così alle critiche | Possono andare tutti a quel paese per me

(Di lunedì 22 luglio 2024) Non è stato un week end facile per Maxe la Red Bull. Le aspettative della squadra erano diverse in vista del GP d’Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Hungaroring, la scuderia di Milton Keynes ha introdotto un aggiornamento importante solo sulla vettura di Max, ma i risultati non sono statili sperati. Alla fine della fiera, la McLaren si è rivelata la macchina migliore, come testimoniato dalla doppietta Piastri-Norris, e nello stesso tempo Max si è lasciato sopraffare dal nervosismo, venendo a contatto con Lewis Hamilton e concludendo in quinta posizione anchespdella Ferrari del monegasco Charles Leclerc. In tutto questo,è stato costretto a dare la posizione a Norris nelle prime fasi, dopo aver sfruttato la via di fuga in asfalto poco dopo il via.