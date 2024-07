Martina forfait a Bibbiena La gogna social per il figlio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024)Finisce al centro di un caso mediatico e non solo a livello nazionale la manifestazione Bandiere sotto le stelle andata in scena sabato sera in centro a. Come è noto l’evento in origine era stato affidato alla condizione della splendidaColombari, l’ex miss Italia, modella e attrice conosciuta anche per la sua storia sentimentale con Billy Costacurta., però, all’ultimo momento è stata costretta a rinunciare alla partecipazione, con gli organizzatori che si sono poi affidati a Natasha Stefanenko, "subentrata" anche nella locandina della kermesse. In questi giorni isi sono scatenati a causa della recente vicenda choc legata aldi, Achille Costacurta che, sulle sue pagine Instagram, ha mostrato droghe, mazzette di soldi, parlato di traffici illeciti e criticato duramente sua madre.