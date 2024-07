L’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 22 al 28 luglio 2024 per tutti i segni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 22 luglio 2024) OroscopoFox22-28Qual è il mio oroscopo(dal 22 al 28) diFox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nel, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopole? Di seguito le previsioni diFox per lache va dal 22 al 28diffuse da diversi siti, tra cui il CorriereSera. ARIETE Cari Ariete, durante questasentirete l’influsso di Marte favorevole mentre anche Venere entrerà a breve nel vostro segno. Per quanto riguarda l’amore, il mese diè stato importante ma adesso vivrete un cambiamento grazie ad un nuovo incontro. Lavoro? Siete pronti a fare di meglio.