Lino e Alessia cosa ha fatto lui dopo Temptation Island | Ho le prove

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 22 luglio 2024) Giovedì scorso è andato in onda alo scontro infuocato traGiuliano ePascarella. Durante il falò di confronto la donna ha rinfacciato al suo (ex?) compagno tutti i comportamenti inopportuni che ha avuto nel villaggio con la tentatrice Maika.un’accesissima discussione i due hanno deciso di lasciare il programma separati e sono usciti come single. Nelle anticipazioni della prossima puntata però si è visto l’uomo tornare per un nuovo falò. Dagospia infatti ha svelato che Giuliano avrebbe chiesto un nuovo incontro con la Pascarella: “Non è finita davvero qui. Perché lui è stato abbandonato sui tronchi davanti a Bisciglia, ma tornerà presto chiedendo di rivedere la sua ex ragazza.riuscirà a tenere la sua posizione resistendo, oppure tornerà a casa con il compagno zavorra?“.