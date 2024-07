Le nuove regole di fruizione dei crediti d’imposta per investimenti 4 0 e ricerca e sviluppo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il recente DL 39/2024 ha introdotto misure urgenti per il monitoraggio degli incentivi Transizione 4.0, con la finalità di garantire un’“adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse” ai. L’intervento normativo ha subordinato ladeipereffettuati in beni 4.0, in attività R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, alla trasmissione al Mimit di una comunicazione preventiva ed una di completamento. In questo scenario, il Mimit ha emanato gli specifici modelli da utilizzare per la comunicazione preventiva, contenente l’ammontare complessivo degliche si intende effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, ed in via consuntiva, per notificare il completamento deglied aggiornare le informazioni già comunicate in via preventiva.