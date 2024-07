Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca | Appoggerò Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Joesi. Poi l’annuncio sul sostegnosua vicepresidente: “” “È stato il più grande onore della mia vita servire come presidente – si legge in una lettera postata dal presidente su X -. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese dirmi e concentrarmi solamente sui miei compiti come presidente per il resto del mandato”. Inoltre,ha detto che offrirà il suo sostegno “affinchésia il candidato del nostro partito quest’anno”. Nessun motivo di salute ha giocato un ruolo nella decisione di Joedirsi. Lo afferma un funzionario della. Il presidente nelle ultime settimane aveva detto che solo un motivo di salute lo avrebbe spinto ad abbandonare.