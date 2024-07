Giulia Salemi torna su Instagram dopo l’annuncio della gravidanza Piango ogni tre secondi

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 22 luglio 2024), nota influencer e ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha recentemente annunciato una delle notizie più emozionantisua vita: aspetta il suo primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli. La gioia e l’emozione per la futura maternità hanno travolto, che ha deciso dire sui social per condividere le sue sensazioni e i suoi pensieri con i fan. Questo momento speciale segna l’inizio di un nuovo capitolo nella sua vita, e le sue reazioni e riflessioni offrono uno sguardo intimo su quanto stia vivendo.incinta: le prime parole suNel weekend successivo alè riapparsa super esprimere la sua gratitudine e il suo stato d’animo. In una serie diStories, ha condiviso il suo entusiasmo e la sua sorpresa per la risposta travolgente ricevuta da amici, familiari e follower.