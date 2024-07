Francesca Sofia Novello va a nozze col pancione

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un soleggiato pomeriggio d’estate a Pesaro: è questa la cornice scelta da Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini per il loro sì. Il motociclista ha sposato la sua fidanzata storica nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, il duomo cittadino: i due vivono nella città marchigiana da diversi anni. Dopo la cerimonia religiosa, via libera al ricevimento, andato in scena a Villa Imperiale, pittoresca tenuta sulle colline del Monte San Bartolo, che già ha ospitato ledi Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi. La coppia era presente al grande giorno di Bagnaia ma, a catturare lo sguardo, sono stati soprattutto Valentino Rossi e. La famiglia Rossi si allarga Una sorellina per Giulietta“La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina” ha scritto Valentino Rossi in un post su Instagram il 4 luglio.