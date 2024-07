F1 Piastri vince il Gran Premio di Ungheria | ha origini lunigianesi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 22 luglio 2024) LICCIANA NARDI – C’è un tifoso speciale per il pilota di Formula 1 australiano Oscar, che ieri, 21 luglio, ha vinto ildia bordo della sua Mc Laren davanti al compagno di squadra Lando Norris e a Lewis Hamilton su Mercedes. È il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha ricordato come il pilota abbia ha profonde radici toscane. “Il suo trisavolo – ricorda il governatore – partì da Licciana Nardi, un meraviglioso paese della Lunigiana in Toscana. È un orgoglio vedere oggi un ragazzo con questo talento che lo porta ad essere tra i più forti piloti della Formula 1 e are ild’. Auguri, Oscar, per una brillante carriera”.