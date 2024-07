Coppia gay picchiata a Roma gli aggressori | Non sapevamo fossero omosessuali

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sono stati identificati dai Carabinieri i quattro presunti autori dell’aggressione allagay avvenuta nei giorni scorsi a. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di tre ragazzi e una ragazza, poco più che ventenni e incensurati. Intorno alle 4 di notte laè stata aggredita nel quartiere Eur, lo scorso dine settimana. I due giovani passeggiavano mano nella mano. “Non si è trattato di un‘aggressione omofoba, ma di una lite per motivi stradali. I quattro ragazzi sono consapevoli e pentiti, ma non sono mai stati animanti da intenti discriminatori o sentimenti omofobi”, ha dichiarato l’avvocato dei quattro presunti. “Mai hanno proferito espressioni discriminatorie e/o omofobe – continua la legale in una nota – né sapevano che i due ragazzi