Avis oltre 30mila donazioni | cresce la raccolta di plasma

(Di lunedì 22 luglio 2024) Bilancio soddisfacente per il primo semestre di: l’andamento delladi emocomponenti in provincia di Modena registra un costante incremento delledi, una flessione nelledi sangue intero e una sostanziale conferma per la donazione di piastrine. Nel dettaglio leferesi sono state fino a giugno 13.048, 2.123 in più del 2023 pari al 19,43%. Un risultato più che positivo frutto di un impegno collettivo dei donatori e dell’intera struttura associativa per dare impulso alladi questo componente del sangue essenziale per la produzione di farmaci salvavita. In leggero calo invece ledi sangue intero che sono state 16.202, 928 in meno dello scorso anno, pari al 5,42%.