Ancora stipendi in ritardo per i supplenti della scuola | A gennaio quanto mi dovevano a settembre Il ministero | Stiamo risolvendo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Estate difficile per centinaia dibrevi del mondoche non stanno percependo un solo un centesimo del loroo. Secondo le informazioni raccolte da ilfattoquotidiano.it, i pagamenti dovrebbero scattare a giorni. Ma a questo punto sono ormai due mesi che maestri, professori e collaboratori scolastici attendonogli spetta dopo essere stati chiamati a sostituire il personale di ruolo per qualche mese o settimana. Nonostante abbiano lavorato regolarmente, finora non hanno ricevuto alcun reddito. Dante Luca Campoli, 37 anni di Latina se la prende con le organizzazioni sindacali: “L’ultimoo l’ho percepito ad aprile. Mi sono rivolto ad un sindacato ma non hanno saputo risolvere il problema. Siamo persone, non numeri. Come credo fortemente nel mio lavoro, ho sempre avuto fiducia nei sindacati ma ora”. Una situazione che in verità si trascina da anni.