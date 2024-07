Traffico Roma del 21-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto regolare la circolazione lungo la rete viaria della capitale da segnalare il momento solo delle code per un incidente sulla Cassia bis all’altezza dell’uscita di Formello direzionepossibili disagi per i cantieri nelle ore più trafficate a Corso di Francia tra via di Vigna Stelluti a via Flaminia nei due sensi di marcia per il trasporto pubblico che ricordiamo che sulla metro alla stazione Spagna è chiusa per lavori di ristrutturazione e lo sarà fino al 3 ottobre per cui treni vi transitano senza fermare da lunedì prossimo per lo stesso motivo chiuderà anche la stazione Ottavia San Pietro In questo caso la riapertura è prevista per il prossimo 9 settembre per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.