Serie B | Mantova ko col Napoli vince la Cremonese Brescia può tornare Torregrossa in attacco

(Di domenica 21 luglio 2024) Mentre dal campo cominciano ad arrivare le prime indicazioni in vista della nuova stagione, ilcontinua a guardare al mercato per completare la rosa a disposizione di Rolando Maran. Salvo sorprese, l’intento della società del presidente Massimo Cellino rimane quello di inserire un difensore centrale e un attaccante. In entrambi i casi l’idea è quella di rinforzare anche dal punto di vista numerico un gruppo che possa puntare in alto nella prossima stagione. In questo senso per il reparto arretrato crescono decisamente le quotazioni di Valerioni, giocatore classe 1996 che ha finito la scorsa stagione con l’Ascoli, ma ha militato inB anche con Salernitana e Ternana. Il difensore romano sembra avere staccato tutti gli altri nomi che sono stati accostati in questo periodo al, compresi Barba, Leverbe e Lochoshvili.