Roma donna 32enne investe uomo in moto e scappa via arrestata

(Di domenica 21 luglio 2024) Unadi trentadue anni è stata denunciata per fuga e omissione di soccorso a seguito di un grave incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio, 19 luglio, lungo viale Palmiro Togliatti, nella periferia est della Capitale.Leggi anche: Orrore a Spoleto: 28enne ucciso a coltellate. Arrestato il killer: è un pregiudicato La dinamica Il sinistro ha avuto luogo all’incrocio con via Casilina, dove la, alla guida di una Smart, si è scontrata con una. L’impatto ha provocato ferite gravi al conducente della, il quale è stato immediatamente soccorso dai passanti che hanno allertato il Numero Unico delle Emergenze 112. L’ambulanza intervenuta ha trasportato la vittima al Policlinico Tor Vergata con codice rosso, a causa delle gravi condizioni in cui si trovava.