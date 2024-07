Rimosse bombole di gas abbandonate sulla strada nella periferia di Siena

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 21 luglio 2024)– Giacevanoda alcuni mesi accanto ai cassonetti dei rifiuti lungodelle Tolfe. Solo in seguito ad alcune segnalazioni da parte dei residenti della zona, ledi gas sono statemattinata di venerdì (19 luglio). In un primo momento, su richiesta del Comune di, è intervenuta SeiToscana, che si è occupata di mettere in sicurezza leinsieme ad altri materiali tossici, all’interno di apposite ‘big bag’, segnalando la presenza di rifiuti potenzialmente pericolosi attraverso cartelli. Durante la stessa giornata, una ditta specializzata ha provveduto al ritiro delle ‘big bag’ contenenti le, che saranno poi smaltite secondo le modalità previste dalla legge.