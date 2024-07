Renan tra i pensieri dell’Inter ma lo Zenit spara alto | ora un bivio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024)rimane un giocatore molto apprezzato dall’Inter, ma il suo club di appartenenza, loSan Pietroburgo, ne fa una valutazione alta. RIFLESSIONI IN CORSO – L’Inter continua la sua ricerca al prossimo braccetto di sinistra. Lo stesso Beppe Marotta, d’altronde ha confermato quelli che sono gli obiettivi del club. Dalle colonne di Tmw, Niccolò Ceccarini ha parlato del nome nuovo Robert: «Ed è iniziata la ricerca ad un nuovo difensore anche per l’Inter dopo il passaggio di Cabal alla Juventus. La società nerazzurra si è subito messa al lavoro per trovare una valida alternativa. E l’ultima idea che è spuntata porta a, brasiliano delloin prestito all’Internacional. Per ora rimane un pensiero perché la valutazione che ne fa il club russo è molto alta e l’Inter sta riflettendo se sia il caso oppure di no di percorrere questa strada».