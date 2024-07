Napoli Lukaku e Osimhen | gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 21 luglio 2024) Iltra: di seguito glitratti dal sito www.sportmediaset.mediaset.it. Il mercato delcontinua a ruotare tutto attorno al ruolo di centravanti. Romeluè il grande obiettivo di Antonio Conte, di cui è da sempre pupillo e che il tecnico vedrebbe come sostituto ideale di Victor. Trae Chelsea L’accordo col giocatore c’è, restano da limare le distanze economiche col Chelsea, proprietario del cartellino. Il nigeriano è promesso sposo del Psg, che però non sembra intenzionato a pagare per intero la clausola rescissoria come vorrebbe De Laurentiis. Una situazione di stallo a tutti gli effetti, dunque, che però potrebbe smuoversi in tempi rapidi già nel corso della prossima settimana.