Matteo Berrettini asfalta Halys vince il torneo ATP di Gstaad e prosegue la sfrenata scalata nel ranking

(Di domenica 21 luglio 2024), dopo sei anni, torna are là dove ce l’aveva fatta per la prima volta. Suo l’ATP 250 dicon un perentorio 6-3 6-1 nei confronti del francese Quentinche lo riporta nell’élite dei primi 50 del mondo. Secondo titolo dell’anno per il romano, nonché nono in carriera, un altro passo verso il ritorno a quei piani alti che, molto semplicemente, gli spettano. Se nei primi cinque game il match non vive sotto altro segno che quello dell’osservazione di un cielo molto scuro, il sesto crea problemi anche in campo a, a causa di un gran momento in risposta di. Ci sono tre palle break consecutive, che però il romano annulla bene (vero è che il francese, sulla terza, legge male il dropshot dell’ex finalista di Wimbledon riconsegnandoglielo sul rovescio).