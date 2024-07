L’imbuto d’Italia basta poco per andare in tilt

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Il primo fu il sindaco Mario Primicerio, era il 1995, e iniziò a ragionare - e a dividere - sulla necessità di un sottoattraversamento per i treni a Firenze. Come poi accaduto ad esempio a Bologna, ma non solo. Da allora in poi (i lavori sono ripresi un anno fa), la politica con le sue giravolte, la magistratura, il sempreverde partito del no, e una certa dose di cialtronaggine, hanno fatto a gara a ritardare un’opera che anche ieri ci avrebbe risparmiato lo spettacolo indecoroso di un’Italia dei trasporti messa sotto scacco da due irresponsabili che si sono messi a camminare sui binari come fossero nel giardino di casa.