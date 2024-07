Grazie per la tua forza L’addio del padre alla piccola Anna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) "per lache ci hai saputo dare nella tua breve vita". Un messaggio letto dal papà Francesco Greco al termine del funerale dellamorta mercoledì a soli sei mesi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era stata ricoverata dallo scorso 25 febbraio dopo un terribile incidente avvenuto a Strozza. Quel giorno la bimba era in auto con i genitori e percorrevano la provinciale quando la loro Tipo si è scontrata con una Opel. Un impatto violento al punto che le de vetture presero fuoco. Ad avere la peggio proprio la. Ad officiare il rito funebre il parroco di Fontanella, don Diego Poli: "-ha detto nell’omelia- è stata un’apostola dell’amore e ci ha dimostrato che si può fare tanto, tutto, in un breve tempo". A fine messa ha preso la parola il papà, Francesco.