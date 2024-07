Genova neonato colpito alla testa durante una lite tra i genitori

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 21 luglio 2024), 21 luglio 2024- Undi 3 mesi è statounatra ie ricoverato all’ospedale Gaslini dicon un trauma cranico. E’ successo la notte scorsa a Borzonasca, nel Levante di. A chiamare l’ambulanza è stata la mamma del piccolo. Indagini per ricostruire l’esatta dinamica ed eventuali responsabilità sono in corso da parte dei carabinieri. Ilnon sarebbe in pericolo di vita. Fonte: Adnkronos.it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.