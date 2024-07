Festa a Febbio per i 100 anni di Marina Grasselli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Attorniata dal calore della sua famiglia, ha tagliato l’invidiabile traguardo delle cento candeline, nata a Reggio Emilia il 17 luglio del 1924 e vissuta per circa sessant’in centro storico, prima di trasferirsi aper quattro lustri con l’amato marito Enzo, con cui ha condiviso cinquantacinquedi matrimonio e, infine, ritornare in città vicino ai familiari, in età avanzata.è stata festeggiata nella sua casa dicon una torta di frutta di dimensioni maxi, considerato che nella sua famiglia può annoverare due figlie, sei nipoti e undici pronipoti, più tutti i familiari ’acquisiti’. "Il segreto della mia longevità? Ho vissuto – dice nonna– con tanta dedizione per la Chiesa e tanta preghiera".