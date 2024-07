Elia Viviani | Le mie ultime Olimpiadi l’obiettivo è vincere l’oro nell’omnium

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Mancano cinque giorni all’apertura ufficiale delledi Parigi 2024: appuntamento attesissimo anche per, che è stato portabandiera azzurro a Tokyo 2020 e andrà a caccia della terza medaglia a Cinque Cerchi della carriera nel ciclismo su pista. Le sue parole in un’intervista sul sito UCI: “Quelle di Parigi saranno le mie. È un cerchio che si chiude. Se non dovessi tornare con la medaglia d’oro sarei dispiaciuto, proverò a sacrificare tutto quel che posso per riuscire a spingermi oltre il limite e arrivare a Parigi forte abbastanza per giocarmi, come a Rio. Il mio obiettivo èla medaglia d’oro”. E aggiunge: “L’omnium secondo me è speciale perché è un risultato che costruisci con il tuo lavoro, non è una gara in cui vai e vince subito il più forte.