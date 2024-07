WTA Palermo Zheng va per confermare il titolo | Muchova la sfida

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Il torneo WTA divedrà unatra Cina e Repubblica Ceca per l’edizione numero 32 della propria storia. La cinese Qinwen, numero 7 al mondo, tenterà diil successo dello scorso anno contro Karolina, in unache vedrà di fronte le prime due giocatrici del seeding. Tra le due, è stata l’asiatica a dover soffrire un po’ in più contro la francese Diane Parry: due set equilibrati, in cui però è venuta fuori la maggiore qualità della top 10 che prosegue così nel suo cammino immacolato in Sicilia, dove non ha perso ancora un set.invece ha passeggiato con la rumena Irina Begu, che racimola soltanto due giochi. Solo una partita tra le due giocatrici, risalente a due anni fa, al torneo di Madrid: fu la ceca ad imporsi in rimonta dopo una lotta intensa, ma laera ai suoi primi passi: ci si può attendere una partita interessante.