Vincenzo Trione | Immerso nell’atelier di Kiefer Così si scopre l’opera d’arte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Il segreto per capire un’opera? Per il filosofo, scrittore e criticoDenis Diderot è quello di visitare gli atelier degli artisti. Ma non una visita qualsiasi. Occorre immergersi, viverlo a fondo l’atelier. Osservarlo nei suoi dettagli, annusarne i profumi, respire gli odori ed i colori. In un’altra parola immergersi nel microcosmo dell’artista per scoprirne l’intero universo. Ed è quello che, docente universitario, critico, scrittore e divulgatore compie con Prologo Celeste.di Anselm, pubblicato da Einaudi con il quale si è appena aggiudicato il Premio Viareggio-Rèpaci per la saggistica. Professor, attraverso l’arte di Anselmlei, nel suo libro (arricchito da piú di settanta immagini, molte delle quali dello stesso) compie un viaggio esistenziale.