Va in vacanza madre anziana e abbandonata muore di stenti | arrestata la figlia i sospetti sono atroci

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Tentava di scappare, forse all'estero. Aveva organizzato tutto nei minimi dettagli, inclusi documenti falsi, e aveva preso appunti su come evitare di lasciare tracce. Così, ladi Margherita Battazza, l'84enne disabile trovata morta a metà giugno nella sua casa a Montelibretti, alle porte di Roma, è stataper omicidio volontario. Inizialmente si trovava agli arresti domiciliari per abbandono di incapace. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Monterotondo. Già: per farsi le vacanze aveva abbandonato l', non autosufficiente, lasciandola morire di. E come detto aveva minuziosamente pianificato il tutto, temendo proprio che lapotesse spirare, così come poi accaduto. "Era una famiglia tranquilla, con il marito Tommaso che si occupava di tutto. Dopo la sua morte durante il Covid, le cosecambiate".