Ursula-bis follia ideologica e iattura per l' economia | ecco cosa ci aspetta

(Di sabato 20 luglio 2024) «La rielezione divon der Leyen è unaper l'europea. Il premier Giorgia Meloni ha fatto bene a non sostenerla». Alberto Clò, direttore della rivista Energia, promuove la decisione di Fratelli d'Italia di non votare il bis della presidente della Commissione Ue. Secondo l'ex ministro del governo Dini, Bruxelles «proseguirà a insistere sulle politiche green, accrescendo l'asticella degli obiettivi senza tenere conto della scarsa capacità di raggiungerli dimostrata in passato». Nel suo discorso al Parlamento Ue, von der Leyen ha dichiarato di voler «mantenere la rotta» sul Green Deal e ha annunciato un nuovo target da inserire nella legge europea sul clima: un taglio delle emissioni del 90% entro il 2040. Quanto sono realistici questi obiettivi, professore? «La riduzione delle emissioni del 90% è pura