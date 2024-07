Tutti ricchi col Million Day | una combinazione mai vista prima

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 20 luglio 2024)colDay: incredibile quello che è successo giovedì scorso. Record per l’estrazione che ha fatto 9 nuovi milionari Tutto incredibilmente vero. Un’estrazione mai, un colpo mai successo. Né Lotto e nemmeno 10eLotto questa volta, ma ilDay che ha deciso nell’estrazione di giovedì scorso, 18 luglio, di rompere gli indugi e regalare a 9 nuovi italiani la possibilità di sentirsi, milionari.Day (AnsaFoto) – Ilveggente.itUnaidentica per nove persone che poi sono passati effettivamente all’incasso. 11-18-20-22-27, questi i numeri prescelti, questi i numeri effettivamente usciti poi nell’estrazione delle 13. E maidi ora, si legge sul sito Agimeg.it che riporta la notizia, si erano registrare così tante vincite in maniera contemporanea.