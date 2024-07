Taglio alberi a Morello Insorge il Cai | A rischio il patrimonio forestale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) È un appello rivolto alle autorità competenti ma anche alle associazioni ambientaliste e ai normali cittadini che, magari, amano fare passeggiate ‘in altura’ quello, a proposito delle recenti attività di disboscamento sul comprensorio di Monte, dalla sezione di Sesto del Club Alpino Italiano. Vicenda su cui l’associazione esprime preoccupazione: "Sebbene ildeglisia autorizzato da Città Metropolitana – si legge in una sorta di lettera aperta - ci sorge il dubbio che le aziende incaricate di queste operazioni possano superare i limiti imposti dalle autorizzazioni per un beneficio economico che supera le sanzioni amministrative previste. Tale situazione non solo danneggia irreversibilmente il nostro, ma rappresenta anche un atto di abuso e di irresponsabilità verso l’ambiente".