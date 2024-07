Sarr dall’Inter al Foggia | Esperienza tra i professionisti occasione!

Leggi tutta la notizia su inter-news

è ufficialmente un nuovo giocatore del, cedutodopo aver disputato ottime stagioni con la Primavera. L'attaccante ha parlato direttamente sul canale ufficiale del club. TRA I– Amadou Makhtarlayiha espresso tutta la sua felicità da nuovo giocatore del, dopo l'all'Inter Primavera: «Sono felice di fare la mia primatra i. Per me è una grandee non vedo l'ora di iniziare».