Salva casa 2024 | cosa prevede la sanatoria? Ultime novità

(Di sabato 20 luglio 2024)la: pubblicato il testo del decreto che introduce la nuovadedicata alla regolarizzazione delle “piccole” (ma anche delle “grandi”) difformità edilizie. L’approvazione definitiva, ormai una pura formalità, avverrà entro il mese di luglio. Uno sguardo veloce alleinserite nel provvedimento.la: il provvedimento è recentemente passato all’esame della Camera. Manca solo l’ultimo passaggio in Senato per la definitiva conversione in legge che avverrà entro luglio.