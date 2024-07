Poste centrali chiuse fino a settembre scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Cittadini infuriati per la chiusura delledi Carrara, dove da ieri sono in corso dei lavori di restyling. In città si stanno alzando le barricate e c’è chi parla di una chiusura definitiva, mentre altri si stanno già organizzando per andare a lamentarsi con l’amministrazione durante il prossimo consiglio comunale. La notizia che l’ufficio chiuderà per sempre viene categoricamente smentita daitaliane, come già avvenuto qualche mese fa durante il sopralluogo dei tecnici, ma per i cittadini i disagi si protrarrannoal 31 agosto, data prevista per la chiusura del cantiere. E poco ci potrebbe fare l’amministrazione comunale, dal momento che si tratta di una struttura e di un servizio privato.