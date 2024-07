Porte aperte al 41bis

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 20 luglio 2024) ll regime di massima sicurezza è stato molto (troppo?) indebolito. In particolare dagli interventi della sinistra. Maglie talmente larghe che hanno consentito ad alcuni boss reclusi di continuare a gestire i clan e a investire i soldi sporchi anche dal carcere duro. Adesso, però, si sta cercando di risalire la china. C’era una volta il, il famigerato regime di massima sicurezza che riusciva ad ammorbidire finanche i criminali più incalliti. C’era una volta e non c’è più perché le continue correzioni, le rettifiche, gli accomodamenti e gli accordi al ribasso (tutti voluti e appoggiati dalla sinistra) l’hanno via via indebolito fino a snaturarlo.