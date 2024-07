Perugia Cancellieri va all’Avellino Palsson firma su Vulikic pure la Samp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Alla vigilia della partenza per il ritiro, ilannuncia l’arrivo del trequartista islandesema rinuncia a Damiano. Un’entrata e un’uscita per ildi Alessandro Formisano. Ieri mattina l’Avellino ha spinto sull’acceleratore per avere il terzino sinistro biancorosso (2001), che con la maglia delha disputato 35 gare tra serie B e serie C, con un gol all’attivo. Il Grifo lo aveva prelevato dal Monterosi, pagando il cartellino, un anno e mezzo fa, ieri la decisione di accettare l’offerta dei lupi che avrebbero pagato una cifra intorno ai 100mila euro per avere il giocatore che firmerà un triennale. Ieri mattina, invece, è arrivato a Pian di Massiano Adam Ægir Pálsson.