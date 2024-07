Pecco e Domizia si sono sposati | la favola è diventata realtà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Pesaro, 20 luglio 2024 - LaCastagnini eBagnaiafinalmente diventati moglie e marito. Lei, come da tradizione, arrivata con circa 40 minuti di minuti di ritardo, mentre un emozionatissimo pilota la stava aspettando all’altare del Duomo di Pesaro.Castagnini e l’abito da sposa scelto per il matrimonio da sogno a Pesaro conBagnaia ph.LucaToni Prima di entrare il pilota si è girato e ha salutato la folla che lo ha accolto con affetto e numerosi applausi. In occasione delle nozze, via Rossini ha visto una leggera chiusura per i mezzi, ma non per il transito di persone e biciclette. Ovviamente, questo non ha fermato la tifoseria del campione, che si è radunata all’esterno per festeggiare assieme a lui questo grandissimo traguardo, che vale sicuramente molto di più di mille Gran Premi.