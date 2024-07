Monza e la Brianza festeggiano 83 nuove attività storiche | ecco quali sono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024)83 le’ della provincia di, che si aggiungono alle 162 già presenti sul territorio. Nel dettaglio, si tratta di 17 botteghe artigiane, 15 locali storici e 51 negozi storici. Requisito per ottenere il riconoscimento, assegnato da Regione Lombardia, è la continuità aziendale di almeno 40 anni. Inoltre, come spiegano dall'assessorato regionale allo Sviluppo economico, nel 2023 è stato indetto un bando ad hoc dedicato alle aziendeper ricevere contributi volti a migliorare la propria. Per qualcuno ciò ha significato poter acquistare una nuova apparecchiature, per qualche altro un nuovo bancone da lavoro o ricevere un aiuto per poter rinnovare il proprio locale. Per quest'anno, l'intenzione è di poter ripetere l'iniziativa.