Matrimonio Dybala e Oriana Sabatini divieto assoluto e un vino speciale | gli abiti degli sposi

(Di sabato 20 luglio 2024) Alla fine è giunto il giornodi Paulo. I fan attendono con ansia le prime foto delma dovranno aspettare, forse non poco. I due hanno infatti dettato una regola ferrea. Di seguito tutti i dettagli del loro giorno. La location delle nozze Per quanto l’Italia abbia decisamente portato fortuna a entrambi, Paulosono divenuti marito e moglie in Argentina. Nello specifico hanno scelto la tenuta Dok Haras, nei pressi di Pilar. Numerosi gli invitati Vip, com’era facile prevedere, tra i quali anche svariati ben noti nel nostro Paese. Basti pensare al neo campione d’Europa Alvaro Morata, pronto per una nuova avventura al Milan, e sua moglie Alice Campello. L’area scelta è quella a nord di Buenos Aires. Di fatto sono rimati nei pressi di casa della sposa.