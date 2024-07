LIVE Atletica Diamond League Londra 2024 in DIRETTA | si comincia cresce l’attesa per Fabbri e Iapichino!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI U18 DIALLE 9.00 E ALLE 15.30 Il programma delladi13:52 Haruka Kitagchi va subito sopra i 60m: 60.50m per iniziare la gara. 13:52 SI! 13:51 La prima gara in programma è quella del giavellotto femminile, di seguito le protagoniste: Haruka Kitaguchi, Mackenzie Little, Vicotira Hudson, Maggie Malone-Hardin, Adriana Vilagos, Tori Peeters, Lina Muze-Sirma e Bakah Walton. 13:48 Nel salto in alto maschile Tamberi guarderà con attenzione alla prestazione di Mutaz Essa Barshim, il campione olimpico di Tokyo non è riuscito a fare meglio di 2.31m in stagione. 13:45 Il programma odierno si chiuderà con i 100m maschili, il campo partenti è da brividi: Yohan Blake, Jeremiah Azu, Zharnel Hughes, Letsile Tebogo, Noah Lyes, Louie Hinchliffe, Akani Simbine e Ackeem Blake.