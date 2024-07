Lecce Krstovic fa doppietta al Werder Brema | incrocio di mercato con Retegui|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 20 luglio 2024) 2024-07-20 19:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calcio.com: Bum bum. Nikolarealizza unanell’amichevole vinta 3-0 dalcontro ilin Austria. Il centravanti montenegrino classe 2000 sblocca il risultato alla mezzora su assist di Maleh e, sempre in area di rigore da vero bomber, raddoppia tre minuti più tardi sfruttando un passaggio di Listkowski. Poi lascia il posto a Pierotti all’intervallo e nella ripresa Rafia cala il tris nel finale. Arrivato un anno fa dal Dunajska Streda per 3,9 milioni di euro,ha segnato 7 gol in 36 presenze nella sua prima stagione in Italia. Partita a razzo con tre reti nelle prime tre partite di campionato giocate contro Fiorentina, Salernitana e Monza.