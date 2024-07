La Talpa torna con Diletta Leotta alla conduzione | famosa ex del GF confermata tra i concorrenti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 20 luglio 2024) Lasi prepara per il ritorno sulle reti TV e streaming Mediaset, come riportano le esclusive anticipazioni dell’azienda di trasmissione facente capo all’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. L’adventure game vede nel cast esclusivo una bionda icona vip in un ruolo di debutto inedito quale é. Ma non solo. In trattativa per l’ingaggio dei protagonisti al servizio del gioco é inoltre indicato anche il nome di un popolare volto tra le ex glorie al Grande Fratello! Tutte anticipazioni che, tra le altre, intanto mandano al settimo cielo i telespettatori. Lariparte sulle reti Mediaset con una ex Grande fratello: parla Berlusconi L’adventure game che tra le vecchie glorie annovera Karina Cascella di Uomini e donne si prepara a riproporsi per l’intrattenimento TV e streaming sulle reti Mediaset.