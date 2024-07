La notte di Finardi a Pratovecchio Unica data toscana dell’estate Naturalmente Pianoforte cala gli assi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Eugenio, uno dei musicisti più apprezzati in Italia, sarà questa sera alle 21 in piazza Landino aper presentare in, Euphonia Suite. Proseguendo uno dei suoil’edizione 2024 diin Casentino. In arrivoe il nuovo progetto musicale con il quale l’artista ha voluto rileggere la sua storia e il repertorio di altri grandi colleghi, insieme a due musicisti di qualità. Sul palco anche Mirko Signorile al piano e Raffaele Casarano al sax: una soluzione di arrangiamenti capaci di aggiungere profondità e una luce diversa a titoli che appartengono alla colonna sonora della musica italiana.non si limita alla musica e dedica una delle sue sezioni, all’arte contemporanea con "Tracce nel Vento" residenza artistica, a cura di Chiara Cardini, critica d’arte.