La Biblioteca Capitolare apre per una visita unica di notte

(Di sabato 20 luglio 2024) Ladi Pesciaal pubblico per unaspeciale in notturna. Dopo il buon risultato raccolto giovedì, il Capitolo e la direzione dellaapriranno eccezionalmente al pubblico la sala monumentale e le sale capitolari anche il 25 luglio dalle ore 21 alle ore 24 . In mostra i bellissimi incunaboli e manoscritti oggetto di interventi di restauro nell’ultimo ventennio. Il patrimonio della straordinariadella città di Pescia raggiunge le 11.000 unità. Nella sezione antica si conservano 45 incunaboli, 120 manoscritti che vanno da un frammento di un laudario del secolo XIII al diario del Vescovo di Pescia monsignor Angelo Simonetti (1904-1950). Fondata nel 1648 per volere del canonico tesoriere giurista Romualdo Cecchi, lafu riconosciuta nel luglio del 1666 da Papa Alessandro VII Chigi.