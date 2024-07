Inter sul mercato si dettano le condizioni | Cabal e Tessmann esempi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) Negli ultimi giorni due affari in entrata sono saltati per l’, ovvero quelli legati a Juandel Verona – finito alla Juventus – e a Tannerdel Venezia. Il diktat è chiaro: sono i nerazzurri a dettare lesul. NIENTE ASTE – Il vantaggio dell’è di avere un’ossatura non forte, fortissima. Basti pensare al centrocampo, il più forte d’Italia e di sicuro tra i migliori tre in Europa, grazie anche all’arrivo di Piotr Zielinski a rinforzare ulteriormente un reparto già completo. Poi l’attacco, con un Lautaro Martinez candidato al Pallone d’Oro, oltre a Marcus Thuram e un attaccante di famanazionale come Mehdi Taremi. Nonché la miglior difesa dello scorso campionato, con due top player come Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard.