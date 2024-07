Il lusso a bordo piscina secondo Saint Laurent LV e Gucci

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 20 luglio 2024) Al caldo che ha sorpreso tutta Italia le Maison rispondono con rinfrescanti novità. Tra un tuffo ine borse firmate, brand come Louis Vuitton einvitano aper scoprire nuovi design pensati proprio per i mesi estivi. Non solo maxi tote da spiaggia o, ma anche calzature, teli mare, profumi e accessori esclusivi. Tre, due, uno: tuffo a bomba tra le ultime novità estive. Tutte da scoprire e acquistare, per poi sfoggiarle in vacanza e al ritorno in città. Un tuffo inconSotto la guida creativa di Anthony Vaccarello, il fotografo Henrik Purienne ha immortalato l’essenza calda di stagione attraverso una serie di immagini suggestive.