F1 Horner su Perez | Ho pazienza ma non possiamo continuare così

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) “Questa è stata una qualifica complessa, le McLaren erano veloci e faccio le mie congratulazioni a loro per i risultati ottenuti. Verstappen è stato bravo e si è piazzato bene, dal 2020 nessuno ha vinto in Ungheria partendo dalla pole: questo significa chedire la nostra. Sicuramente è stato un peccato perderein Q1, hoper quanto riguarda Checo, ma lui e la squadra non aveva bisogno di questo. Nonsoltanto con un pilota“. Queste sono le parole di Christian, rilasciate ai media al termine della giornata di qualifiche per il Gran Premio d’Ungheria 2024 di Formula 1. Il team principal della Red Bull ha commentato il rendimento delle vetture sotto la sua supervisione all’Hungaroring, elogiando Max Verstappen e mostrando invece severo con Sergio, a muro in Q1.