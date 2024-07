Due cani strappati all’inferno | Non giratevi dall’altra parte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Mai girarsi. Soprattutto in queste giornate di caldo soffocante che, per i nostri amici a quattro zampe vittime di maltrattamenti e di mal detenzioni, potrebbero diventare giornate letali. È questo l’appello che arriva dall’Enpa di Monza, un appello valido tutto l’anno ma soprattutto in queste giornate che diventano particolarmente pesanti per i nostrie i nostri gatti (ma in generale tutti gli animali) che vivono in mezzo alla strada, o in situazioni disagiate. Il non girarsidi alcuni cittadini ha permesso a duedi essere liberati da una condizione di maltrattamento. Una storia a lieto fine quella di Sis e Bro, due meticci incrocio di pastore, che sono stati salvati dalla loro “prigione“ di solitudine e di sporcizia nella quale vivevano e che proprio nei giorni scorsi hanno trovato due famiglie brianzole che li hanno adottati.