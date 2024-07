Dafne Keen parla del ritorno di X-23 e del mancato film spin-off

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 20 luglio 2024)deldi X-23 e del-offha di recente fatto scalpore nella comunità di Star Wars grazie al suo ruolo dell’amabile padawan Jecki Lon in Star Wars: The Acolyte, mentre ora sappiamo che comparirà anche in Deadpool & Wolverine riprendendo il ruolo di X-23, la mutante figlia di Logan già vista in Logan – The Wolverine. Il suonelle vesti di tale personaggio, anche fosse solo per un cameo, ha subito entusiasmato i fan. Ora, durante una nuova intervista con Entertainment Weekly,ha rivelato che un-off interamente dedicato a X-23 è stato quasi realizzato in passato. “Era una realtà che poi è andata in fumo”, ha detto. “Siva della realizzazione di una sceneggiatura. Avevo sentitore di unsu X-23.