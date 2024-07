Creo per provocare stupore

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 20 luglio 2024) Seguendo la propria indole conviviale, l’architetto Adam D. Tihany è diventato il maggior rappresentante del design dell’ospitalità. Portano la sua firma gli hotel più belli al mondo, i più prestigiosi ristoranti internazionali e alcune linee da crociera. Il segreto del successo? L’«effetto wow!». Solare, gentile, gioviale. Non è un caso che Adam D. Tihany, classe 1948, originario della Transilvania e newyorkese d’adozione, sia considerato uno dei più importanti designer di ospitalità, ovvero tra i migliori progettisti del settore al mondo, il cui lavoro è rappresentato tra gli altri dal The Beverly Hills Hotel, The Breakers, The Oberoi New Dehli e dal Four Seasons Dubai DIFC.