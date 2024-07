Cassonetti nel mirino dei vandali I sindaci li spostano al sicuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Iper gli indumenti usati che Gelsia ha affidato in gestione alla Caritas stanno diventando un problema di degrado per il crescente numero di incivili che li utilizzano come discariche di rifiuti di ogni tipo. La nuova giunta di Barlassina ha deciso di spostarli in un’area chiusa e videosorvegliata e lo stesso farà a breve il vicino comune di Cogliate. "I due contenitori gialli di via Trento, riservati alla raccolta di abiti usati, venivano utilizzati impropriamente a causa di comportamenti incivili, arrecando danno al decoro urbano del centro cittadino e all’intera collettività", spiega una nota del gruppo di maggioranza Barlassina tradizione e futuro, motivando la decisione di spostarli in via Tiziano Vecellio, nel cortile del magazzino comunale antistante la piattaforma ecologica, posizione meno centrale ma comunque videosorvegliata.